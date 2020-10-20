الأعداد السابقة للصحيفة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 120 وظيفة شاغرة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1841
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 120 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة باب التقديم على 120 وظيفة شاغرة للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- ممرض قانوني أول " عدد 50 " : بكالوريوس تمريض ، خبرة لا تقل عن سنة ، العمل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالرياض .

2- مسؤول تمريض " عدد 10 " : بكالوريوس في التمريض ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، العمل بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض .

3- رئيس تمريض " عدد 19 " : بكالوريوس تمريض ، خبرة 6 سنوات ، العمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .

4- ممرض قانوني ثاني " عدد 50 " : بكالوريوس تمريض ، لا يُشترط الخبرة ، العمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .

وأكدت أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ،وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا

هنا

هنا

هنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

عامر
الدوام مافيه مشكله المشكله في الأجنبي لصار يفصل ويوظف ويتحكم فينا بكيفه
زاير
تعود الحكام العرب عند توليه الحكم في اول يوم علي تغير وتعديل الدستور الذي اقسم علي الحفاظ وعليه و العمل به و استمراره .
مروان كويس لكن متهور ماتوقع ينفع للاهلي
الله يقويهم وينصرهم امين
والله مصخوها الدكاتره يلطعونك سااعاات وبعدين يدخلون جماعتهم او اصحابهم قبلك

أخر الأخبار

رانيا يوسف توضح حقيقة حمل أمها للجنسية السودانية
رانيا يوسف توضح حقيقة حمل أمها للجنسية السودانية
Time منذ 15 دقيقة Views 999
بالصور.. ضبط مخالفين لنظام الصيد البحري في جدة
بالصور.. ضبط مخالفين لنظام الصيد البحري في جدة
Time منذ 22 دقيقة Views 1351
طفل عبقري بالابتدائية يحصل على المركز الثاني عالميا في مسابقة للرياضيات
طفل عبقري بالابتدائية يحصل على المركز الثاني عالميا في مسابقة للرياضيات
Time منذ 26 دقيقة Views 1497
الموقف القانوني لبيع الأراضي بدون صكوك ومدى صحة العقد
الموقف القانوني لبيع الأراضي بدون صكوك ومدى صحة العقد
Time منذ 34 دقيقة Views 1916
تعديلات جديدة لزيادة قوة سيارة لكزس LC500
تعديلات جديدة لزيادة قوة سيارة لكزس LC500
Time منذ 38 دقيقة Views 1268
‏الصحة العالمية: المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة
‏الصحة العالمية: المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة
Time منذ 46 دقيقة Views 1473
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 120 وظيفة شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 120 وظيفة شاغرة
Time منذ 54 دقيقة Views 1841
عيب فني خطير في إحدى ساعات أبل الذكية
عيب فني خطير في إحدى ساعات أبل الذكية
Time منذ ساعة Views 1538
بالفيديو.. "آل الشيخ" في أحدث ظهور له في نيويورك
بالفيديو.. "آل الشيخ" في أحدث ظهور له في نيويورك
Time منذ ساعة Views 2531
بالصور.. مطرب شهير يضرب عارضة أزياء بعنف خلال لايف فيسبوك
بالصور.. مطرب شهير يضرب عارضة أزياء بعنف خلال لايف فيسبوك
Time منذ ساعة Views 935