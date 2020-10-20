الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 120 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة باب التقديم على 120 وظيفة شاغرة للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- ممرض قانوني أول " عدد 50 " : بكالوريوس تمريض ، خبرة لا تقل عن سنة ، العمل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالرياض .
2- مسؤول تمريض " عدد 10 " : بكالوريوس في التمريض ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، العمل بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض .
3- رئيس تمريض " عدد 19 " : بكالوريوس تمريض ، خبرة 6 سنوات ، العمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .
4- ممرض قانوني ثاني " عدد 50 " : بكالوريوس تمريض ، لا يُشترط الخبرة ، العمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .
وأكدت أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ،وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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