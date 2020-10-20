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بالصور.. مواطنة تعود لإكمال مشوارها التعليمي بعد تجاوز سن الستين

Time منذ 9 دقائق
Views 1283
بالصور.. مواطنة تعود لإكمال مشوارها التعليمي بعد تجاوز سن الستين

الرياض (صدى):
عادت مواطنة تبلغ من العمر 61 عاماً، لمواصلة مشوارها التعليمي، والالتحاق بالتعليم الجامعي عن بعد، دون النظر إلى تقدمها في العمر وتخطيها سن الستين، لتحصل على شهادة جامعية.

وأكدت السيدة سعدية فلفلان إنها تعتبر العمر مجرد رقم وما دامت تتمتع بالصحة والعافية فإنها تتلقى العلم وتسعى لتحقيق كل ما يخطر ببالها، لافتة إلى أنها كثيراً ما تسمع انتقادات من حولها بسبب كبر سنها وكانت ترد دائماً بالقول: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، بحسب موقع "العربية نت" .

وأشارت إلى أنها توقفت عن مسيرتها التعليمية بعد زواجها وانتقالها للعيش في المنطقة الشرقية، وذلك حتى تتمكن من العناية بأسرتها، فيما بعد خمس سنوات جاءتها فرصة للعمل بمدرسة أهلية، وعملت في التعليم لمدة 22 عاماً، بينما لم تتمكن من الالتحاق بالجامعة لمرور أكثر من 5 سنوات على تخرجها في المرحلة الثانوية، لتقرر الالتحاق بالتعليم عن بعد وقدمت أوراقها دون أن يعلم أحد.

واستطاعت أن تتغلب على الصعوبات وتخرجت بعد 6 سنوات وهي بعمر 55 عاماً، كما أنها أم لـ 6 أبناء ولم تستعن بخادمة منزلية طيلة حياتها، وكانت توفق بين الدراسة وواجباتها كأم وزوجة، مضيفة أنها ما زالت تطرق أبواب العلم بعد وصولها لسن الـ 61.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواهم الله ...
الهاجس
لاخير في الرقعه ولا خير في السير الحمدلله على الخبريه وتاخرتوا
وافي
بني علمان ومطايا ترامب ونتنباهو مازالو يعبثون بعقول الناس قاتلكم الله اينما وجدتم لكن الفرج قريب بحول الله وقوتة
ابو محمد 😎 ✍️
منافقاات ..
نجاة محمد
مو مشكلة خذو منهم الجوال و بعد المحاضرة رجعوهم طالما مافي رقابة عليهم

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