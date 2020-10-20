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حملات مكثفة على لبس الكمامات في المحلات والأسواق والطرق والمساجد

Time منذ 30 دقيقة
Views 1594
حملات مكثفة على لبس الكمامات في المحلات والأسواق والطرق والمساجد

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن الجهات الأمنية ستنفذ خلال الأيام القادمة حملات مكثفة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات في الأماكن العامة.

وأوضحت أن ذلك يأتي تزامنا مع تصريحات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التي حذر فيها من التهاون بالإجراءات الاحترازية، وتوقعه بزيادة حالات الإصابة بكورونا خلال الأسابيع القادمة.

وأكدت أن العقوبات ستطبق بشكل فوري على المخالفين، حيث ستفرض عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد حذر أمس في كلمة له من عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواهم الله ...
الهاجس
لاخير في الرقعه ولا خير في السير الحمدلله على الخبريه وتاخرتوا
وافي
بني علمان ومطايا ترامب ونتنباهو مازالو يعبثون بعقول الناس قاتلكم الله اينما وجدتم لكن الفرج قريب بحول الله وقوتة
ابو محمد 😎 ✍️
منافقاات ..
نجاة محمد
مو مشكلة خذو منهم الجوال و بعد المحاضرة رجعوهم طالما مافي رقابة عليهم

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