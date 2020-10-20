الأعداد السابقة للصحيفة

الرئيس الأمريكي يوبخ صحفياً بسبب بايدن «فيديو»

Time منذ 43 دقيقة
Views 1588
الرئيس الأمريكي يوبخ صحفياً بسبب بايدن «فيديو»

واشنطن (صدى):
وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسل صحفي يدعى جيف ماسون عندنا سأله عن سبب اتهامه المرشح الديموقراطي جو بايدن بالفساد، ووصفه بـ " المجرم"٠

وأجاب ترامب على السؤال قائلا: " أنت مجرم لعدم نشرك عن قضية فساد بايدن وابنه هانتر بعد العثور علي لاب توب خاص به وفيه رسائل تكشف تورط بايدن وابنه في قضايا فساد بأوكرانيا".

ومن ناحية أخرى، قررت اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، إغلاق مكبر الصوت خلال المناظرة الأخيرة التي تجرى يوم الخميس بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت دون أن يقاطعه الآخر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواهم الله ...
الهاجس
لاخير في الرقعه ولا خير في السير الحمدلله على الخبريه وتاخرتوا
وافي
بني علمان ومطايا ترامب ونتنباهو مازالو يعبثون بعقول الناس قاتلكم الله اينما وجدتم لكن الفرج قريب بحول الله وقوتة
ابو محمد 😎 ✍️
منافقاات ..
نجاة محمد
مو مشكلة خذو منهم الجوال و بعد المحاضرة رجعوهم طالما مافي رقابة عليهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. ملكة كابلي تظهر دون مساحيق تجميل لأول مرة
بالفيديو.. ملكة كابلي تظهر دون مساحيق تجميل لأول مرة
Time منذ 3 دقائق Views 25
بالصور.. مواطنة تعود لإكمال مشوارها التعليمي بعد تجاوز سن الستين
بالصور.. مواطنة تعود لإكمال مشوارها التعليمي بعد تجاوز سن الستين
Time منذ 8 دقائق Views 1276
الديوان الملكي: وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز
الديوان الملكي: وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز
Time منذ 13 دقيقة Views 1411
"الداخلية" تنشر فيديو لإحدى عمليات "الأفواج الأمنية" بجازان
"الداخلية" تنشر فيديو لإحدى عمليات "الأفواج الأمنية" بجازان
Time منذ 21 دقيقة Views 1301
بالفيديو.. شبان ينشئون مركزاً لتعليم الموسيقى للجنسين
بالفيديو.. شبان ينشئون مركزاً لتعليم الموسيقى للجنسين
Time منذ 25 دقيقة Views 1252
حملات مكثفة على لبس الكمامات في المحلات والأسواق والطرق والمساجد
حملات مكثفة على لبس الكمامات في المحلات والأسواق والطرق والمساجد
Time منذ 30 دقيقة Views 1591
وظيفة إدارية شاغرة في شركة شراكو
وظيفة إدارية شاغرة في شركة شراكو
Time منذ 38 دقيقة Views 1457
الرئيس الأمريكي يوبخ صحفياً بسبب بايدن «فيديو»
الرئيس الأمريكي يوبخ صحفياً بسبب بايدن «فيديو»
Time منذ 43 دقيقة Views 1588
وصفة من الليمون تساعد في تقوية الأظافر
وصفة من الليمون تساعد في تقوية الأظافر
Time منذ 50 دقيقة Views 1212
فتاة تقتل رجل ثمانيني وتحاول قتل ثلاثة آخرين في سوبر ماركت
فتاة تقتل رجل ثمانيني وتحاول قتل ثلاثة آخرين في سوبر ماركت
Time منذ 53 دقيقة Views 689