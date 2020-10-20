الرئيس الأمريكي يوبخ صحفياً بسبب بايدن «فيديو»

واشنطن (صدى):
وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسل صحفي يدعى جيف ماسون عندنا سأله عن سبب اتهامه المرشح الديموقراطي جو بايدن بالفساد، ووصفه بـ " المجرم"٠
وأجاب ترامب على السؤال قائلا: " أنت مجرم لعدم نشرك عن قضية فساد بايدن وابنه هانتر بعد العثور علي لاب توب خاص به وفيه رسائل تكشف تورط بايدن وابنه في قضايا فساد بأوكرانيا".
ومن ناحية أخرى، قررت اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، إغلاق مكبر الصوت خلال المناظرة الأخيرة التي تجرى يوم الخميس بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت دون أن يقاطعه الآخر.