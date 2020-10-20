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وظيفة إدارية شاغرة في شركة شراكو

Time منذ 38 دقيقة
Views 1457
وظيفة إدارية شاغرة في شركة شراكو

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة سراكو عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بالدمام، بمسمى وظيفي أخصائي موارد بشرية.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة سابقة في مجال الموارد البشرية، إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواهم الله ...
الهاجس
لاخير في الرقعه ولا خير في السير الحمدلله على الخبريه وتاخرتوا
وافي
بني علمان ومطايا ترامب ونتنباهو مازالو يعبثون بعقول الناس قاتلكم الله اينما وجدتم لكن الفرج قريب بحول الله وقوتة
ابو محمد 😎 ✍️
منافقاات ..
نجاة محمد
مو مشكلة خذو منهم الجوال و بعد المحاضرة رجعوهم طالما مافي رقابة عليهم

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