وظيفة إدارية شاغرة في شركة شراكو

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة سراكو عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بالدمام، بمسمى وظيفي أخصائي موارد بشرية.
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة سابقة في مجال الموارد البشرية، إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .