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حالات يمكن للمواطن التسجيل في التأمينات قبل بلوغ عمر الستين أو بعده

Time منذ ساعة
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حالات يمكن للمواطن التسجيل في التأمينات قبل بلوغ عمر الستين أو بعده

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات التي يمكن من خلالها تسجيل مشترك سعودي في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

وذكرت أنه لا يمكن للمشترك الذى عمره أقل من 60 عاماويعمل كموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد أن يسجل في التأمينات، بينما يسمح لغير الموظفين الحكوميين الذين لديهم معاش تقاعد مبكر بأن يقوموا بإيقاف المعاش، والتسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عاما، أما اذا كان الفرد ليس موظف حكومي وليس له معاش تقاعد مبكر، فيمكن التسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عاما.

ونوهت بأن من يتعدى عمره 60 عاما يمكن لهم التسجيل في تأمين الأخطار المهنية إذا لم يكن لديه مدة اشتراك سابقة، ولديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض دفعة واحدة، كما يمكن لمن لديه اشتراك لم يستلم عنها تعويض أن يسجل تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواهم الله ...
الهاجس
لاخير في الرقعه ولا خير في السير الحمدلله على الخبريه وتاخرتوا
وافي
بني علمان ومطايا ترامب ونتنباهو مازالو يعبثون بعقول الناس قاتلكم الله اينما وجدتم لكن الفرج قريب بحول الله وقوتة
ابو محمد 😎 ✍️
منافقاات ..
نجاة محمد
مو مشكلة خذو منهم الجوال و بعد المحاضرة رجعوهم طالما مافي رقابة عليهم

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