«المسند»: موجة البرد لا زالت بعيدة ورياح نشطة على بعض المناطق

الرياض (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء استقرار الأحوال الجوية .
وقال" المسند " أن الإستقرار الجوي العام هو السائد اليوم ، ومتوقع أن تنشط الرياح الشمالية على الشرقية وأجزاء من شرق الوسطى .
وأضاف أن انخفاض درجات الحرارة يستمر تدريجياً ولا يلوح في الأفق موجة باردة .
كما توقع " المسند " تحسن الأجواء بشكل ملموس في جدة ومكة وينبع بعد ارتفاع الحرارة هذة الأيام حيث تتحسن الحرارة من يوم الأحد المقبل .
في سياق متصل ، كشف "المسند "درجات الحرارة الصغرى في 28 محطة فجر اليوم بالمملكة ، حيث سجلت بيشة أقل درجات الحرارة بـ 10 .9 درجة مئوية .
كما أوضح درجات الحرارة الكبرى ليوم أمس حيث كانت عرفات الأعلى بـ 41.4 درجة ، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجداول المرفقة .