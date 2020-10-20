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«المسند»: موجة البرد لا زالت بعيدة ورياح نشطة على بعض المناطق

Time منذ 13 دقيقة
Views 1222
«المسند»: موجة البرد لا زالت بعيدة ورياح نشطة على بعض المناطق

الرياض (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء استقرار الأحوال الجوية .

وقال" المسند " أن الإستقرار الجوي العام هو السائد اليوم ، ومتوقع أن تنشط الرياح الشمالية على الشرقية وأجزاء من شرق الوسطى .

وأضاف أن انخفاض درجات الحرارة يستمر تدريجياً ولا يلوح في الأفق موجة باردة .

كما توقع " المسند " تحسن الأجواء بشكل ملموس في جدة ومكة وينبع بعد ارتفاع الحرارة هذة الأيام حيث تتحسن الحرارة من يوم الأحد المقبل .

في سياق متصل ، كشف "المسند "درجات الحرارة الصغرى في 28 محطة فجر اليوم بالمملكة ، حيث سجلت بيشة أقل درجات الحرارة بـ 10 .9 درجة مئوية .

كما أوضح درجات الحرارة الكبرى ليوم أمس حيث كانت عرفات الأعلى بـ 41.4 درجة ، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجداول المرفقة .

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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