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شركة بنده تعلن عن عدة وظائف شاغرة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1349
شركة بنده تعلن عن عدة وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في المدن التالية: الرياض، وخميس مشيط، والخبر، وجدة، والدمام، والجبيل، ورأس تنورة؛ فيما المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير منشأة (الرياض)، رجل أمن/ هايبر بنده الخميس افينيو (خميس مشيط)، رجل أمن/ بنده حي الجسر (الخبر).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير المفهوم والعرض (جدة)، مدير المشاركة الرقمية (جدة)، كاشير/ هايبر بنده دارين مول (الدمام)، مدير أول العلامة التجارية (جدة)، رجل أمن/ بنده الوزيرية (عدد وظيفتين/ جدة)، مساعد جزار/ بنده حي القدس (الجبيل)، رجل أمن – بندة جلمودة (الجبيل).

وقالت الشركة، أنها تحتاج إلى: رجل أمن/ بنده الحويلات (الجبيل)، كاشير (رأس تنورة)، موظف خدمة خضار/ هايبر بنده دارين مول (عدد وظيفتين/ الدمام)، بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2020م.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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