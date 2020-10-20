تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
سجلت أسعار الذهب في المملكة انخفاضا طفيفا في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 229.20 ريال (61.12 دولار)، مقارنة بنحو 299.44 ريال (61.18 دولار) خلال تعاملات أمس الإثنين.
بينما انخفض جرام الذهب عيار 21 وسجل نحو 200.55 ريال (53.48 دولار) مقابل 200.75 ريال (53.54 دولار) في ختام تعاملات أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 210.10 (56.03 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 133.70 ريال (35.65 دولار)، وسجل جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 نحو 1604.37 ريال (427.83 دولار).