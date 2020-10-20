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بالفيديو.. سخرية عارمة من «ترامب» بعد كشف «الكاميرا» موقف غريب له

Time منذ 33 دقيقة
Views 1724
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بالفيديو.. سخرية عارمة من «ترامب» بعد كشف «الكاميرا» موقف غريب له

واشنطن (صدى):
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسخرية عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد موقفه الغريب أثناء التبرع للكنيسة الدولية في لاس فيغاس .

وأظهرات الكاميرات " ترامب "وهو يخرج أموال من جيبه " حوالي 8 ورقات كل ورقة 20 دولار " وقام بعدها ثم أعاد البقية وكرر العد مرة أخرى حتى تبرع به لصندوق جمع التبرعات .

وما زاد من السخرية أن أغلب الحاضرين كانوا يرتدون الأقنعة عدا الرئيس الأمريكي الذي تعافى مؤخراً من كورونا .

وكان " ترامب " قد حضر القداس بالكنيسة يوم الأحد مع كبير مساعديه، هوب هيكس، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، ورئيس الأركان دان سكافينو وغيرهم .

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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