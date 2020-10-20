بالفيديو.. سخرية عارمة من «ترامب» بعد كشف «الكاميرا» موقف غريب له

واشنطن (صدى):
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسخرية عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد موقفه الغريب أثناء التبرع للكنيسة الدولية في لاس فيغاس .
وأظهرات الكاميرات " ترامب "وهو يخرج أموال من جيبه " حوالي 8 ورقات كل ورقة 20 دولار " وقام بعدها ثم أعاد البقية وكرر العد مرة أخرى حتى تبرع به لصندوق جمع التبرعات .
وما زاد من السخرية أن أغلب الحاضرين كانوا يرتدون الأقنعة عدا الرئيس الأمريكي الذي تعافى مؤخراً من كورونا .
وكان " ترامب " قد حضر القداس بالكنيسة يوم الأحد مع كبير مساعديه، هوب هيكس، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، ورئيس الأركان دان سكافينو وغيرهم .