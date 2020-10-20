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بالفيديو.. إبل سائبة تلتقط الطعام من حاوية قمامة في نجران

Time منذ 44 دقيقة
Views 1545
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بالفيديو.. إبل سائبة تلتقط الطعام من حاوية قمامة في نجران

نجران (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن 4 إبل سائبة، ثلاثة منها تلتقط بعض الطعام من حاوية قمامة موضوعة على جانب إحدى الطرق بمحافظة بدر الجنوب في منطقة نجران.

ووجه مواطنون شكوى، من أن هذه الإبل بمثابة ناقل للوباء لأنها تتناول طعامها من القمامة؛ الأمر الذى قد يجعل لبنها ضارًا للناس، فضلا عن كونها تتسبب أيضا في تشويه مناظر الأماكن العامة، كما تمثل خطراً على مرتادي الطريق.

وتفاعلت أمانة منطقة نجران مع مقطع الفيديو، مؤكدة أنه تم إحالة الموضوع للجهات المعنية بوزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية وهيئة الحياة الفطرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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