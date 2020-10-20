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السوق المالية تعلن بدء تداول شركة بن داود القابضة لسوق الأسهم
منذ ساعة
1378
الرياض (صدى):
أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من غداً الأربعاء، وذلك برمز تداول 4161 .
وأكدت "تداول" أن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10% .
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أحدث التعليقات
كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..
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