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السوق المالية تعلن بدء تداول شركة بن داود القابضة لسوق الأسهم

Time منذ ساعة
Views 1378
السوق المالية تعلن بدء تداول شركة بن داود القابضة لسوق الأسهم

الرياض (صدى):
أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من غداً الأربعاء، وذلك برمز تداول 4161 .

وأكدت "تداول" أن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10% .

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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