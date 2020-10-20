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وفاة الإعلامي والمستشار الإماراتي «إبراهيم العابد»

Time منذ 48 دقيقة
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وفاة الإعلامي والمستشار الإماراتي «إبراهيم العابد»

أبوظبي (صدى):
توفي اليوم الثلاثاء الإعلامي القدير والمستشار بالمجلس الوطني الإماراتي للإعلام " إبراهيم العابد " .

ونعى عدد كبير من الإعلاميين الإمارتيين والعرب والمسؤولين الفقيد الذي قدم مسيرة عطاء حافلة في العمل الإعلامي وحصل على العديد من الجوائز في الصحافة لإثرائه الحياه الأدبية وجهده الملموس في بلاط صاحبة الجلالة .

كما نعى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الفقيد بكلمات مؤثرة قائلاً : فقدنا اليوم أحد أعلام الإعلام الإماراتي. فبعد رحلة عطاء ثرية حافلة بالإنجازات نفتقد الأخ والصديق إبراهيم العابد الذي تعجز الكلمات عن إعطائه حقه من الأوصاف .

وأضاف : كان رحمه الله غزير المعرفة، وصاحب خلق رفيع. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وجعل مأواه الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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