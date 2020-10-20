خريجون يشتكون من تأخر معادلة شهاداتهم لأكثر من شهرين

الرياض (صدى):
اشتكى عدد من الخريجين العائدين من الابتعاث من تأخر معادلة شهاداتهم لأكثر من شهرين، مضيفين أن هذا التأخير يدفعهم للسفر إلى مقر وزارة التعليم في الرياض من أجل تسريع الإجراءات المتعلقة بها.
وكانت وزارة التعليم، وفقا لـ"الوطن"، قد أعلنت في وقت سابق أن معادلة شهادات الخريجين لا تستغرق سوى 7 أيام، إلا أن بعض الخريجين أكدوا أنها تستغرق أكثر من ذلك.
يذكر أن معادلة الشهادات تمر بعدة خطوات منها مخاطبة المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة للتأكد من صحة صدورها، واتخاذ قرار معادلة الشهادة بعد فحص رد المؤسسة التعليمية، ثم إخطار المستفيد بالنتيجة.