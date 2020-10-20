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السليمان: أعضاء الشورى المعينين من أفضل الكفاءات التي مرت على المجلس

Time منذ ساعة
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السليمان: أعضاء الشورى المعينين من أفضل الكفاءات التي مرت على المجلس

الرياض (صدى):
أكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن أعضاء الشورى المعينين مؤخرا بالأمر الملكي من أفضل الكفاءات التي مرت على المجلس.

وقال السليمان، "لو عقدنا انتخابات لاختيار أعضاء الشورى لما خرجنا في الغالب بأفضل من نخبة الكفاءات التي مرت على المجلس، لكن المشكلة كانت غالباً في بطء ديناميكية عمل المجلس وضعف أدواته، وبالتالي قصور مخرجاته أحياناً عن تلبية تطلعات المجتمع".

وكان خادم الحرمين أصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى على أن يرأس المجلس من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتعيين حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى، وتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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