تنبيه مهم من سفارة المملكة في أيرلندا بشأن طريقة استقبال طلبات المواطنين

دبلن (صدى):
أصدرت سفارة المملكة في ايرلندا تنبيهًا بشأن طريقة استقبال طلبات المواطنين، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الايرلندبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت سفارة المملكة عبر سلسلة تغريدات في تويتر: " السفارة تستقبل طلبات المواطنين عن طريق تطبيق وزارة الخارجية على : Apple stor، google play store"
وأضافت : "في حالة وجود طلب آخر غير مشمول من ضمن الخدمات الالكترونية، يرجى التقديم على خدمة " طلب المساعدة للمواطنين السعوديين" وشرح الطلب في الخانة المخصصة لذلك، وفي حالة الطوارىء الاتصال على جوال شؤون المواطنين رقم 0860442986".
يأتي ذلك بعد قرارات الحكومة الايرلندية بوضع ايرلندا بالكامل ضمن المستوى الخامس من القيود المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء ٢١ أكتوبر ولمدة ٦ أسابيع.