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تنبيه مهم من سفارة المملكة في أيرلندا بشأن طريقة استقبال طلبات المواطنين

Time منذ ساعة
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تنبيه مهم من سفارة المملكة في أيرلندا بشأن طريقة استقبال طلبات المواطنين

دبلن (صدى):
أصدرت سفارة المملكة في ايرلندا تنبيهًا بشأن طريقة استقبال طلبات المواطنين، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الايرلندبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت سفارة المملكة عبر سلسلة تغريدات في تويتر: " السفارة تستقبل طلبات المواطنين عن طريق تطبيق وزارة الخارجية على : Apple stor، google play store"

‏وأضافت : "في حالة وجود طلب آخر غير مشمول من ضمن الخدمات الالكترونية، يرجى التقديم على خدمة " طلب المساعدة للمواطنين السعوديين" وشرح الطلب في الخانة المخصصة لذلك، وفي حالة الطوارىء الاتصال على جوال شؤون المواطنين رقم 0860442986".

يأتي ذلك بعد ‏قرارات الحكومة الايرلندية بوضع ايرلندا بالكامل ضمن المستوى الخامس من القيود المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء ٢١ أكتوبر ولمدة ٦ أسابيع.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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