انخفاض تأشيرات العمل إلى 33% خلال 6 أشهر

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الاثنين، على تراجع تأشيرات العمل بنحو 32.8% في النصف الأول على أساس سنوي، كما تراجعت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص، والتي مثلت نحو 59% من إجمالي التأشيرات، بنحو 21%.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الانضباط العام لسوق العمل 90 % منذ مطلع 2020 حتى نهاية الربع الثالث، فيما تقف برامج وخطط التوطين خلال العام الجاري، فضلًا عن الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص خلف ذلك التراجع.
وأشارت الوزارة، إلى تأثر تأشيرات العمل التي أصدرتها المملكة للأجانب بالانخفاض الذي حدث في الربع الثاني، حيث سجلت انخفاضا بأكثر من 91 % على أساس سنوي؛ وتراجع عدد التأشيرات بالربع الثاني من العام الحالي، بواقع 502.86 ألف تأشيرة، وبلغ إجمالي تأشيرات العمل 49.57 ألف تأشيرة فقط خلال الربع الثاني من عام 2020، مقابل 552.43 ألف تأشيرة بالربع المماثل من 2019.