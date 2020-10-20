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توضيح من «الجوازات» بشأن طريقة إسقاط عامل خرج ولم يعد

Time منذ ساعة
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توضيح من «الجوازات» بشأن طريقة إسقاط عامل خرج ولم يعد

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة إسقاط عامل خرج ولم يعد بهدف استخراج تأشيرة جديدة.

وتلقت الجوازات تساؤل من أحد المتابعين حول ‏‎طريقة إسقاط عامل "سائق خاص" خرج ولم يعد بهدف استخراج تأشيرة جديدة، مشيرا إلى أن تأشيرة الخروج والعودة انتهت قبل ٥ أيام

‏‎وردت الجوازات على التساؤل قائلة: " يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة"

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرحم أموات المسلمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ، بس هذا التبرع ..........!!!؟ ,, ياله من اصهب اقشر بخيل ..
كان زمان
عالم صايعة ...
كان زمان
مجرمين ..

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