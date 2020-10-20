توضيح من «الجوازات» بشأن طريقة إسقاط عامل خرج ولم يعد

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة إسقاط عامل خرج ولم يعد بهدف استخراج تأشيرة جديدة.
وتلقت الجوازات تساؤل من أحد المتابعين حول طريقة إسقاط عامل "سائق خاص" خرج ولم يعد بهدف استخراج تأشيرة جديدة، مشيرا إلى أن تأشيرة الخروج والعودة انتهت قبل ٥ أيام
وردت الجوازات على التساؤل قائلة: " يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة"