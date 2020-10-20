" صفر تعامل مع تركيا " شركة تعلن استبدال البرجر التركي باليوناني

الرياض (صدى):
أعلنت شركة " هرفي " للخدمات الغذائية، مشاركتها في حملة مقاطعة المملكة للمنتجات التركية.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه مواكبة للحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، فإنها قد بدأت بعدم شراء أي منتجات من تركيا، إضافة لإيقاف بيع البرجر التركي وحل محله البرجر اليوناني.
يذكر أن عدة مؤسسات وشركات سعودية، أعلنت مقاطعة المنتجات التركية في أسواق المملكة، ردًا على سياسة النظام التركي العدائي والداعم للإرهاب وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.
ولم تقتصر مقاطعة المنتجات التركية داخل المملكة فقط، حيث أعلن نشطاء من مختلف الدول العربية دعمهم حملة المملكة للمقاطعة، ودعوا إلى تعميمها في مختلف الدول العربية عقابا لأردوغان.
اقرأ أيضًا: