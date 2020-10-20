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" صفر تعامل مع تركيا " شركة تعلن استبدال البرجر التركي باليوناني

Time منذ ساعة
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" صفر تعامل مع تركيا " شركة تعلن استبدال البرجر التركي باليوناني

الرياض (صدى):
أعلنت شركة " هرفي " للخدمات الغذائية، مشاركتها في حملة مقاطعة المملكة للمنتجات التركية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه مواكبة للحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، فإنها قد بدأت بعدم شراء أي منتجات من تركيا، إضافة لإيقاف بيع البرجر التركي وحل محله البرجر اليوناني.

يذكر أن عدة مؤسسات وشركات سعودية، أعلنت مقاطعة المنتجات التركية في أسواق المملكة، ردًا على سياسة النظام التركي العدائي والداعم للإرهاب وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.

ولم تقتصر مقاطعة المنتجات التركية داخل المملكة فقط، حيث أعلن نشطاء من مختلف الدول العربية دعمهم حملة المملكة للمقاطعة، ودعوا إلى تعميمها في مختلف الدول العربية عقابا لأردوغان.

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أحدث التعليقات

fares
اساسا هي مرتفعه من الاساس خلهم يزيدوها وتزيد معاها الهروب والتزوير والعمالة السائبة
fares
دام انها وصلت لوالديه فالسجن وتعذيبه حتى يرى ويتمنى الموت الف مرة ومرة في اليوم
QLQ
... القوارير ياسادة
ابي اشخ
شي يعور القلب اي إجرام في هذي المره 😞
يارب تب علينا جميعا
اما آن لك الرجوع إلى الله بعد عمر ملئ بالغفلة المعاصي جالبة للمأسي التوبة صلاح للمستقبل وتكفير السيئات في الماضي وعيش الحاضر بطمئنينة وسكون وراحة نفسية كل واحد يبحث عنها. الأخوة والصحبة الصالحة خير معين على التوبة والثبات. لذة الوقوف بين يدي الله لاتعد لها لذة. وسماع القرآن وتلاوتة لايشبهها اي لحن اغنية أو مزمار يانفس آآآن لك الرجوع قبل الندم والموت والحساب فما زلت في زمن المهلة ومازلت في دار العمل

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