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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 56 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى. في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم
ابو محمد 😎 ✍️
ليتك سرحتها وسلمت من دمهاا ..
الوفا طبعي
الصحفي اللي قال الخبر هذا كذبووووب 👎 والطوااااقي السنافر السلق مساكين الخووووف والله طير الطواقي 🤣😂🤣😂🤣😂
ابو عمار
لعنة الله عليه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون لسانه الخبيث ..

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