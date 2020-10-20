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اقتحام سجن وإطلاق سراح السجناء جنوب نيجيريا

Time منذ ساعة
Views 1698
اقتحام سجن وإطلاق سراح السجناء جنوب نيجيريا

ابوجا (صدى):
اقتحم متظاهرون بمحافظة "إيدو" جنوب نيجيريا سجنا في المنطقة وأطلقوا سراح عشرات السجناء.

وأوضح مسؤول بحكومة محافظة إيدو أوساروديون أوجي اليوم، أن الحادث وقع بعد أن اخترق متظاهرون يحتجون ضد "تجاوزات" الشرطة في ساحة كينجز سكوير جدران مقر المركز الإصلاحي النيجيري في بنين وهي مدينة في إيدو.

وقال أوجي ان حكومة الولاية فرضت حظر تجول لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء المحافظة بعد عملية اقتحام السجن، مشيرا إلى أن "هذا القرار أصبح ضروريا بسبب حوادث التخريب والهجمات المقلقة للغاية على الأفراد والمؤسسات من قبل أشخاص مجهولي الهوية تحت ستار المتظاهرين المناهضين للشرطة".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم
ابو محمد 😎 ✍️
ليتك سرحتها وسلمت من دمهاا ..
الوفا طبعي
الصحفي اللي قال الخبر هذا كذبووووب 👎 والطوااااقي السنافر السلق مساكين الخووووف والله طير الطواقي 🤣😂🤣😂🤣😂
ابو عمار
لعنة الله عليه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون لسانه الخبيث ..

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