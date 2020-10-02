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فيديو.. لقطات أولية من البيت الأبيض قبل نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى العسكري

Time منذ 51 دقيقة
Views 1633
فيديو.. لقطات أولية من البيت الأبيض قبل نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى العسكري

واشنطن (صدى):
‏أظهر مقطع فيديو لقطات أولية من البيت الأبيض قبل نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري.

وبين الفيديو لحظة وقوف الطائرة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام البيت الأبيض، استعدادا لنقله إلى المستشفى العسكري، من أجل تقديم الخدمة الطبية بشكل فوري.

‎وفي وقتا سابق، أوضح البيت الأبيض باستعداده لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جناح خاص بمستشفى والتر ريد الطبي العسكري على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط مخاوف بشأن صحة الرئيس صاحب الـ74 عاما.

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أحدث التعليقات

GsT👻
انا أعرف سبب إرتفاع البطالة وهو أنه لاتوجد أنظمة ومعايير سنتها وزارة العمل تجاه كلا القطاعين وخاصة القطاع الخاص المملوك لتجار والأفراد وهذه الأنظمة تنص على عدم وضع شروط صعبة وتعجيزية في أي موقع لنشر الوظائف الشاغرة وهذا هو سبب البطالة لأن الوظائف دائماً توضع فيها شروط غير منطقية وغير مفهومة ولايستوعبها العقل وهذا هو سبب عزوف الشباب عن الوظائف وحتى أن اكثرهم يضطر يهاجر برا البلاد لكي يجد مستقبل مشرق له، اما عندنا فلقطاع الخاص لايوجد به مستقبل والرواتب به دنيئة جداً بالمقارنة فلقطاع الحكومي إلي يعتبر أفضل باشواط منه
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمــها ويجــعل مثــواها الجــنه .
ابوفيصل
اللي نشر الخبر للاسف لم يصدق وليس له في الصدق نصيب كالعادة اكيد هو هلالي ولتتأكد من انه كذاب رلجع تويتر وشوف كمية المشجعين الهلاليين الذين يساندون ايران لاتكذبون علينا فالكل يعرف ذلك
ضيف العطاوي
في بطولة العالم الأولى التي مثل فيها النصر كل أسيا ، مالفرق التي شجعتها جماهيركم الوفية للوطن ، والجيرة...
GsT👻
م ينلآم من حرر مافيه اكيد فيه سبب قوي جعله يقدم على قتل الزوج يمكن كان يعذب اخته يعني يعنفها بس للأسف الشديد تصرفه كان خاطئ المفترض انه يجعله يطلقها وبس

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