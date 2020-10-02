فيديو.. لقطات أولية من البيت الأبيض قبل نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى العسكري

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو لقطات أولية من البيت الأبيض قبل نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري.
وبين الفيديو لحظة وقوف الطائرة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام البيت الأبيض، استعدادا لنقله إلى المستشفى العسكري، من أجل تقديم الخدمة الطبية بشكل فوري.
وفي وقتا سابق، أوضح البيت الأبيض باستعداده لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جناح خاص بمستشفى والتر ريد الطبي العسكري على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط مخاوف بشأن صحة الرئيس صاحب الـ74 عاما.