صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز في ثاج بالمنطقة الشرقية 

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- في ثاج بالمنطقة الشرقية، مما أثارت إعجاب المواطنين.
وتعود الصورة النادرة للملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- بثاج لعام ١٣٢٩هـ / ١٩١١م، حيث لاقت تداولا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.
وبدا في الصورة التاريخية الملك عبدالعزيز- رحمه الله- برفقته عدد من الأمراء ومنهم الأمير محمد بن عبدالرحمن الفيصل والأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير سعد الأول بن عبدالرحمن الفيصل والأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل والأمير تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود والأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل.