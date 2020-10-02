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تدشين نظام المواعيد الإلكترونية لتنظيم مواعيد إصدار الصحائف الجنائية

Time منذ 53 دقيقة
Views 1424
تدشين نظام المواعيد الإلكترونية لتنظيم مواعيد إصدار الصحائف الجنائية

الرياض (صدى):
دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.

ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.

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أحدث التعليقات

الداهيه
الدبشه كاب بنزبن
الداهيه
وأبان السلمي أن مسألة كشف الوجه فيها خلاف بين أهل العلم، لافتا:" تغطية الوجه واجبة لأن الله ....؟ وش هالتضارب... ؟ أمر الله صريح بتغطية الوجه ولا جدال في ذلك... ولكن........................... ولذا ارى ان كشف الوجه اذا أُمنت الفتنه يكون مكروه.. وحال الفتنه يكون محرم..
Moh
كلام صحيح قدم الانثى من اكثر الاعضاء في جسم المرأه اثارة بالنسبه للرجل خصوصا لو كان الرجل يحبها
Fahad
كلنا معكم يافقراويه عليكم ماعلا عكاف ذيله ياال ابوخرقه لاكنكم دايم ترجعون للورا نقول شوفو الطريق ونتو تطالعون للخلف ماتعودتو ع بطولات برفعة راس
Fahad
كلنا معكم يافقراويه عليكم ماعلا عكاف ذيله ياال ابوخرقه لاكنكم دايم ترجعون للورا نقول شوفو الطريق ونتو تطالعون للخلف ماتعودتو ع بطولات برفعة راس

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