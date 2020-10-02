وظائف شاغرة للجنسين في مدارس رواد السلام بالمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مدارس رواد السلام في المنطقة الشرقية " الدمام " عن توافر وظائف تعليمية للرجال والنساء في كافة التخصصات، بالإضافة إلى وجود وظيفة شاغرة لمحصل " للرجال ".
واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات التعليمية، مشيرة إلى أن وظيفة محصل تتطلب مؤهل دبلوم فأعلى " لا يشترط تخصص محدد " مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التحصيل وأن يكون العمر بين 25 و 40 سنة.
وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى العناوين التالية:
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