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بعد إهدائه 20 جوال للطلاب.. معلم يوضح سبب إطلاقه المبادرة ويوجه رسالة مهمة لزملائه (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1734
بعد إهدائه 20 جوال للطلاب.. معلم يوضح سبب إطلاقه المبادرة ويوجه رسالة مهمة لزملائه (فيديو)

نايف السالم (صدى):
في مبادرة عظيمة، قام معلم الحاسب الآلي بجازان حسين بهلول، باهداء 20 هاتف محلول لعدد من الطلاب المتعثرين ماليا ومن ذوي الأسر المحتاجة.

وأوضح المعلم في مداخلة عبر "الإخبارية "، السبب الذي دفعه لتلك المبادرة وهو أنه عند انطلاق العام الدراسي عن بعد لاحظ أن بعض الطلاب لا يدخلون المنصة بتاتا لعدم امتلاكهم أجهزة ذكية تمكنهم من متابعة دروسهم، فولدت هذه الفكرة لديه، مشيراً إلى أنه تواصل مع قائد المدرسة ورحب بالفكرة وقاموا بحصر الطلاب الأشد حاجة وقاموا بتوزيع الأجهزة.

وعن رد فعل الطلاب بعد تسليمهم الأجهزة الذكية، قال المعلم إن تلك المبادرة رسمت الفرحة علي وجوه الطلاب، مؤكدا أنه أشد فرحًا منهم.

ووجه المعلم رسالة للمعلمين قائلا: " أنتم تحملون رسالة عظيمة ومهنة التعليم من أشرف المهن، ولاسيما ونحن نعيش في هذه الجائحة فعليكم بجهد مضاعف للخروج من هذه المحنة" ، لافتا إلى أن انظار المجتمع متجهة إلي المعلم للخروج بالطلاب إلى بر الأمان.

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أحدث التعليقات

الداهيه
الدبشه كاب بنزبن
الداهيه
وأبان السلمي أن مسألة كشف الوجه فيها خلاف بين أهل العلم، لافتا:" تغطية الوجه واجبة لأن الله ....؟ وش هالتضارب... ؟ أمر الله صريح بتغطية الوجه ولا جدال في ذلك... ولكن........................... ولذا ارى ان كشف الوجه اذا أُمنت الفتنه يكون مكروه.. وحال الفتنه يكون محرم..
Moh
كلام صحيح قدم الانثى من اكثر الاعضاء في جسم المرأه اثارة بالنسبه للرجل خصوصا لو كان الرجل يحبها
Fahad
كلنا معكم يافقراويه عليكم ماعلا عكاف ذيله ياال ابوخرقه لاكنكم دايم ترجعون للورا نقول شوفو الطريق ونتو تطالعون للخلف ماتعودتو ع بطولات برفعة راس
Fahad
كلنا معكم يافقراويه عليكم ماعلا عكاف ذيله ياال ابوخرقه لاكنكم دايم ترجعون للورا نقول شوفو الطريق ونتو تطالعون للخلف ماتعودتو ع بطولات برفعة راس

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بعد إهدائه 20 جوال للطلاب.. معلم يوضح سبب إطلاقه المبادرة ويوجه رسالة مهمة لزملائه (فيديو)
بعد إهدائه 20 جوال للطلاب.. معلم يوضح سبب إطلاقه المبادرة ويوجه رسالة مهمة لزملائه (فيديو)
Time منذ ساعة Views 1734