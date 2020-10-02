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العقارات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة بعد الأمر الملكي

Time منذ 13 دقيقة
Views 1405
العقارات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة بعد الأمر الملكي

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية.

وأوضحت الهيئة، أنه في حال بيع عقاري سكني أو تجاري، أو بيع أرض سكنية أو تجارية أو زراعية فقد كانت ضريبة القيمة المضافة 15%، بينما حاليًا أصبح الشخص معفي من "القيمة المضافة" ولكن عليه ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 5%.

وفي حال تأجيل العقار السكني فسيُعفى الشخص من ضريبة القيمة المضافة بعد الأمر الملكي ولن ينطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية، أما في حال تأجير العقار التجاري فستُطبق عليه 15% ضريبة القيمة المضافة ولن ينطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية.

وبشأن المسكن الأول للمواطنين (فيلا، شقة، وحدة سكنية) فسيُعفى من ضريبة القيمة المضافة وستتحمل الدولة مبلغ ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن 1 مليون ريال من قيمة العقار.

وأكدت أنه لا يتم خصم ضريبة المدخلات عن العقارات المباعة للمطورين العقاريين كما كان يحدث في السابق، وضريبة التصرفات العقارية فيها غير مستردة.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله الفردوس الأعلى من الجنه، ووالداي وجميع أموات المسلمين..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مو انت اللي كنت تشجع الفريق الكوري امام الملكي زمان😂ينتقدون الاتحاد الآسيوي وعندنا اخس منهم ياما نوادي انظلمت محليا بتدابير وتخطيات👍👌😫
ابو رياض الحربي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Bandar
حسبنا الله ونعم الوكيل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه صحيفتنا الموقره تذكرني بمي العيدان 🙈😊😂😂اذا مايبونه العالمي💛 حياه الله بالملكي💚لكن القائمين على النادي حاليا ماينشد الظهر فيهم😫

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