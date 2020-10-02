مصرف الراجحي يعلن وظيفة في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مصرف الراجحي عن توفر وظيفة تقنية شاغرة بمسمى أخصائي مراقبة أمن المعلومات (Information Security Controls) في مقره الرئيسي بمدينة الرياض.
وأشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط)، حاصل على درجة البكالوريوس في (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، خبرة لا تقل 4 سنوات في أمن المعلومات أو في مجال مشابه.
بالإضافة إلى امتلاك معرفة عميقة بمتطلبات الأمن وأدوات التعرف على التهديدات والمخاطر التقنية الأمنية، إجادة اللغة الإنجليزية.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: هنــــــــا.