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مصرف الراجحي يعلن وظيفة في الرياض

Time منذ 43 دقيقة
Views 1465
مصرف الراجحي يعلن وظيفة في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مصرف الراجحي عن توفر وظيفة تقنية شاغرة بمسمى أخصائي مراقبة أمن المعلومات (Information Security Controls) في مقره الرئيسي بمدينة الرياض.

وأشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط)، حاصل على درجة البكالوريوس في (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، خبرة لا تقل 4 سنوات في أمن المعلومات أو في مجال مشابه.

بالإضافة إلى امتلاك معرفة عميقة بمتطلبات الأمن وأدوات التعرف على التهديدات والمخاطر التقنية الأمنية، إجادة اللغة الإنجليزية.

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: هنــــــــا.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله الفردوس الأعلى من الجنه، ووالداي وجميع أموات المسلمين..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مو انت اللي كنت تشجع الفريق الكوري امام الملكي زمان😂ينتقدون الاتحاد الآسيوي وعندنا اخس منهم ياما نوادي انظلمت محليا بتدابير وتخطيات👍👌😫
ابو رياض الحربي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Bandar
حسبنا الله ونعم الوكيل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه صحيفتنا الموقره تذكرني بمي العيدان 🙈😊😂😂اذا مايبونه العالمي💛 حياه الله بالملكي💚لكن القائمين على النادي حاليا ماينشد الظهر فيهم😫

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