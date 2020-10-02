مسؤول بالاتحاد الآسيوي يستفز الهلال:" لم يُظلم "

نواف السالم (صدى):
قال نائب مدير المسابقات في الاتحاد الآسيوي أفازبيك بيرديكولوف إن نادي الهلال لم يتعرض للظلم باعتباره منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.
وأضاف بيرديكولوف:" الحد الأدنى كان 13 لاعبًا وقد تم الاتفاق على هذا الرقم قبل البطولة، وهو يتوافق أيضًا مع قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، للأسف لم ينجح الهلال بجلب 13 لاعبًا قبل مباراته الأخيرة ".
وأشار بيرديكولوف:" نسمح لكل نادٍ بتسجيل 35 لاعبًا لكل الموسم، لكن الموسم طويل ونتفهم أن تحصل إصابات، ويمكن للنادي اختيار 21 لاعبًا من قائمته لخوض كل مباراة، ويمكن استبدال حارس أو اثنين إذا تم التعرض لإصابات بالغة ".
وتابع:" فالحارس لديه خصائص مميزة عن باقي اللاعبين، وهذا ما قام به الهلال، بعد التأكد من فريقنا الطبي أن الحارسين لا يمكنهما العودة في 30 يومًا سمحنا لهم باستبدال حارسين، لكن بالنسبة لباقي اللاعبين لا تسمح القوانين بذلك ".