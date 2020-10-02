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غضب بين مُعلمات حائل بعد نشر بياناتهن الشخصية

Time منذ 51 دقيقة
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غضب بين مُعلمات حائل بعد نشر بياناتهن الشخصية

حائل (صدى):
أعرب عدد من المعلمات في حائل، عن غضبهم من انتشار قائمة بأسمائهم تضم معلومات شخصية عنهن وعن مدارسهن وعدد الحصص الدراسية التي حضرناها مع طالباتهن عبر منصة "مدرستي"

وأكدت المعلمات، أن القائمة انتشرت في مجموعات تطبيق "واتساب"، وشملت 580 معلمة في مدارس تابعة لمكتب جنوب مدينة حائل.

وأوضحت أن القائمة ضمت معلومات متضاربة عن بعض المعلمات، وكذلك معلومات مغلوطة في عدد الحصص التي حضرنها وقد أدى ذلك إلى تضررهن .

واعتبر المعلمات أنه من حقهن إحالة الملف إلى الجهات المختصة والمعنية بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

ودشّنت المعلمات وسم "تعليم حايل يُشهر بمعلماته" للتعبير عن رفضهن وغضبهن من الأمر، إذ أكدت مغردة أنه البيانات يُمكن أن تستخدمها الشركات المسوقة، والمناديب.

وطالبن بإغلاق مكاتب الإشراف النسائي بحائل وجعل الصلاحية بيد وزارة التعليم فقط.

Time واتساب

أحدث التعليقات

إبن سمومة
نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله الفردوس الأعلى من الجنه، ووالداي وجميع أموات المسلمين..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مو انت اللي كنت تشجع الفريق الكوري امام الملكي زمان😂ينتقدون الاتحاد الآسيوي وعندنا اخس منهم ياما نوادي انظلمت محليا بتدابير وتخطيات👍👌😫
ابو رياض الحربي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Bandar
حسبنا الله ونعم الوكيل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه صحيفتنا الموقره تذكرني بمي العيدان 🙈😊😂😂اذا مايبونه العالمي💛 حياه الله بالملكي💚لكن القائمين على النادي حاليا ماينشد الظهر فيهم😫

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