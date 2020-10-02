فيصل أبوثنين: " الاتحاد الآسيوي يحمل لنا الضغائن ويكره السعودية "

ماجد محمد (صدى):
وصف لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، فيصل أبو ثنين، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه "وباء خطيرة، واتحاد هزيل".
وأكد "أبو ثنين" في تصريح له، أن شفاء لاعبي الهلال وسلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هو البطولة الحقيقية لهم.
وقال "أبو ثنين":" الحمد لله على سلامتهم، وهذي هي بطولتنا الحقيقية سلامة الجميع من هذا الوباء، والذي تشابه خطورته وباء الاتحاد الآسيوي الهزيل عديم الإنسانية والأخلاق والتنافس الشريف والذي يكن لنا كل الأحقاد والضغائن لأن زمرته الفاسدة تكره السعودية".