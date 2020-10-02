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فيصل أبوثنين: " الاتحاد الآسيوي يحمل لنا الضغائن ويكره السعودية "

Time منذ ساعة
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فيصل أبوثنين: " الاتحاد الآسيوي يحمل لنا الضغائن ويكره السعودية "

ماجد محمد (صدى):
وصف لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، فيصل أبو ثنين، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه "وباء خطيرة، واتحاد هزيل".

وأكد "أبو ثنين" في تصريح له، أن شفاء لاعبي الهلال وسلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هو البطولة الحقيقية لهم.

وقال "أبو ثنين":" الحمد لله على سلامتهم، وهذي هي بطولتنا الحقيقية سلامة الجميع من هذا الوباء، والذي تشابه خطورته وباء الاتحاد الآسيوي الهزيل عديم الإنسانية والأخلاق والتنافس الشريف والذي يكن لنا كل الأحقاد والضغائن لأن زمرته الفاسدة تكره السعودية".

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله الفردوس الأعلى من الجنه، ووالداي وجميع أموات المسلمين..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مو انت اللي كنت تشجع الفريق الكوري امام الملكي زمان😂ينتقدون الاتحاد الآسيوي وعندنا اخس منهم ياما نوادي انظلمت محليا بتدابير وتخطيات👍👌😫
ابو رياض الحربي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Bandar
حسبنا الله ونعم الوكيل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه صحيفتنا الموقره تذكرني بمي العيدان 🙈😊😂😂اذا مايبونه العالمي💛 حياه الله بالملكي💚لكن القائمين على النادي حاليا ماينشد الظهر فيهم😫

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