الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة، موضحة أن السماء تكون غائمة جزئية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرةالمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة ومرتفعات المدينة المنورة.
وتوقعت هيئة الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة في البحر الأحمر، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
ولفتت إلى أن الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم الساعة في الخليج العربي، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، كما أن أعلى درجة حرارة في رفحا 40 بينما أدنى درجة حرارة بأبها 15.