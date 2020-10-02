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عمليات بيع العقار لايمكن استردادها في حالة واحدة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1584
عمليات بيع العقار لايمكن استردادها في حالة واحدة

عادل الحربي (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عمليات بيع العقار المشمولة في ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ فرض ضريبة التصرفات العقارية (4 أكتوبر 2020م) لايمكن استردادها.

وأوضحت أن التصرفات العقارية هو مصطلح شامل يغطي كافة التصرفات القانونية الناقلة لملكية العقار أو حيازته لغرض تملكه أوتملك منفعته بما في ذلك حق الانتفاع والإيجارة طوليلة الأمد.

وتشمل التصرفات العقارية : البيع والوصية والمقايضة والإيجارة والإيجار التمولي ونقي الحصص في الشركات العقارية وتقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن 50 عامًا.

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أحدث التعليقات

واحد من الناس
الله يفك ضيقتك ويشفي لك عيالك ويغنيك الله بحلاله ويبعدك عن حرامه .. وفلوسهم هذا احلف يمين انها حرام
الداهيه
ترى صفاء الماء بالليل.. اعتقد ان هذا 🐇
الداهيه
ترى صفاء الماء بالليل.. اعتقد ان هذا 🐇
الداهيه
دذلهين هذا كلام قانوني.. ويجب ان يفسر بكلام يفهمه العامه خاصه انهم معنيون فيه.... كيف...؟
الداهيه
دذلهين هذا كلام قانوني.. ويجب ان يفسر بكلام يفهمه العامه خاصه انهم معنيون فيه.... كيف...؟

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