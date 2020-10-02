عمليات بيع العقار لايمكن استردادها في حالة واحدة

عادل الحربي (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عمليات بيع العقار المشمولة في ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ فرض ضريبة التصرفات العقارية (4 أكتوبر 2020م) لايمكن استردادها.
وأوضحت أن التصرفات العقارية هو مصطلح شامل يغطي كافة التصرفات القانونية الناقلة لملكية العقار أو حيازته لغرض تملكه أوتملك منفعته بما في ذلك حق الانتفاع والإيجارة طوليلة الأمد.
وتشمل التصرفات العقارية : البيع والوصية والمقايضة والإيجارة والإيجار التمولي ونقي الحصص في الشركات العقارية وتقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن 50 عامًا.