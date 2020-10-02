توضيح مسارات المعتمرين حول الكعبة

مكة المكرمة (صدى):
أعلن وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، محمد بن مصلح الجابري، عن الخطة المجهزة لطواف المعتمرين بالحرم.
وقال لقناة الإخبارية،الطواف سيكون بطريقة حلزونية، حيث أن أول ثلاثة مسارات بعيدة عن الكعبة سوف يتم تخصيصها لعربات المعاقين.
وأضاف أنه بعد انتهاء الأشواط السبعة سيكون المعتمر في نقاط قريبة من الكعبة ويخرج من الحرم بزاوية 45 درجة.
في حين أكدت وزارة الحج انه لابد من الحصول على تصريح عبر "اعتمرنا" للمعتمرين من داخل مكة، وتصريح الصلاة سيكون في المرحلة القادمة.