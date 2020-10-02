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توضيح مسارات المعتمرين حول الكعبة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1417
توضيح مسارات المعتمرين حول الكعبة

مكة المكرمة (صدى):
أعلن وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، محمد بن مصلح الجابري، عن الخطة المجهزة لطواف المعتمرين بالحرم.

وقال لقناة الإخبارية،الطواف سيكون بطريقة حلزونية، حيث أن أول ثلاثة مسارات بعيدة عن الكعبة سوف يتم تخصيصها لعربات المعاقين.

وأضاف أنه بعد انتهاء الأشواط السبعة سيكون المعتمر في نقاط قريبة من الكعبة ويخرج من الحرم بزاوية 45 درجة.

في حين أكدت وزارة الحج انه لابد من الحصول على تصريح عبر "اعتمرنا" للمعتمرين من داخل مكة، وتصريح الصلاة سيكون في المرحلة القادمة.

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أحدث التعليقات

واحد من الناس
الله يفك ضيقتك ويشفي لك عيالك ويغنيك الله بحلاله ويبعدك عن حرامه .. وفلوسهم هذا احلف يمين انها حرام
الداهيه
ترى صفاء الماء بالليل.. اعتقد ان هذا 🐇
الداهيه
ترى صفاء الماء بالليل.. اعتقد ان هذا 🐇
الداهيه
دذلهين هذا كلام قانوني.. ويجب ان يفسر بكلام يفهمه العامه خاصه انهم معنيون فيه.... كيف...؟
الداهيه
دذلهين هذا كلام قانوني.. ويجب ان يفسر بكلام يفهمه العامه خاصه انهم معنيون فيه.... كيف...؟

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