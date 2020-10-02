بالفيديو.. اقتحام عناصر مليشيا الحوثي منزل أحد المواطنين وهتك حرمة المنزل وسط توسلات النساء

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة اقتحام عناصر مليشيا الحوثي منزل أحد المواطنين وهتك حرمة المنزل وسط توسلات النساء.
وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على الفيديو، قائلا: "مشهد من اقتحام عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منزل أحد المواطنين وهتك حرمة المنزل، دون أي اعتبار لمناشدة رب الأسرة وتوسلات النساء والأطفال في سلوك همجي إرهابي يتكرر كل يوم في مناطق سيطرة المليشيا التي تمارس بحق المدنيين أبشع الجرائم والانتهاكات وتتخذهم رهائن ودروع بشرية".
وأضاف "الإرياني"، أن "الحوادث التي يوثقها مواطنين بطريقة عفوية وبدائية وهي جزء يسير من جرائم وانتهاكات المليشيا بحق ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها، تؤكد ضرورة دعم جهود الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة ربوع اليمن، وعدم ترك المدنيين تحت رحمة المليشيا".
وتابع: " المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مطالبين بمغادرة مربع الصمت، والقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في إدانة ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة " .