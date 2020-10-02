الأعداد السابقة للصحيفة

حرس الحدود يخلي 4 مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر

Time منذ ساعة
Views 1429
حرس الحدود يخلي 4 مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر

عادل الحربي (صدى):
أخلت قوات حرس الحدود، أربعة مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر برأس تنورة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارى ( 944 ) عن نشوب حريق في قارب في عرض البحر، وبمباشرة البلاغ تم اخلاء ركاب القارب وهم أربعة مواطنين أحدهم حالته حرجة.

وأضاف أن إحدى الدوريات قامت بقطر القارب إلى رصيف الوحدات البحرية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واحد من الناس
الله يفك ضيقتك ويشفي لك عيالك ويغنيك الله بحلاله ويبعدك عن حرامه .. وفلوسهم هذا احلف يمين انها حرام
الداهيه
ترى صفاء الماء بالليل.. اعتقد ان هذا 🐇
الداهيه
ترى صفاء الماء بالليل.. اعتقد ان هذا 🐇
الداهيه
دذلهين هذا كلام قانوني.. ويجب ان يفسر بكلام يفهمه العامه خاصه انهم معنيون فيه.... كيف...؟
الداهيه
دذلهين هذا كلام قانوني.. ويجب ان يفسر بكلام يفهمه العامه خاصه انهم معنيون فيه.... كيف...؟

أخر الأخبار

تسبب الوفاة.. تحذير من ترك القطع المعدنية والبلاستيكية في متناول الأطفال
تسبب الوفاة.. تحذير من ترك القطع المعدنية والبلاستيكية في متناول الأطفال
Time منذ 5 دقائق Views 1132
السفير الإماراتي بعد رحلة " الكروز " في نيوم : ترى صفاء الماء في الليل
السفير الإماراتي بعد رحلة " الكروز " في نيوم : ترى صفاء الماء في الليل
Time منذ 10 دقائق Views 1287
شاب يقيم علاقة محرمة مع زوجة رجل أعمال شهير وابنتها
شاب يقيم علاقة محرمة مع زوجة رجل أعمال شهير وابنتها
Time منذ 15 دقيقة Views 332
ميلانيا تكشف تطورات حالتها الصحية
ميلانيا تكشف تطورات حالتها الصحية
Time منذ 24 دقيقة Views 1536
توضيح مسارات المعتمرين حول الكعبة
توضيح مسارات المعتمرين حول الكعبة
Time منذ 29 دقيقة Views 1413
الله يستر لا تصير موضة
الله يستر لا تصير موضة
Time منذ 34 دقيقة Views 476
بالفيديو.. حريق ضخم في مزارع نخيل غرب نجران
بالفيديو.. حريق ضخم في مزارع نخيل غرب نجران
Time منذ 34 دقيقة Views 1489
هذا اللى يطقطق عليهم في البر
هذا اللى يطقطق عليهم في البر
Time منذ 35 دقيقة Views 274
مدافع يتسبب بهدف طريف في مرماه
مدافع يتسبب بهدف طريف في مرماه
Time منذ 35 دقيقة Views 287
الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 
Time منذ 39 دقيقة Views 1419