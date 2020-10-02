حرس الحدود يخلي 4 مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر

عادل الحربي (صدى):
أخلت قوات حرس الحدود، أربعة مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر برأس تنورة.
وصرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارى ( 944 ) عن نشوب حريق في قارب في عرض البحر، وبمباشرة البلاغ تم اخلاء ركاب القارب وهم أربعة مواطنين أحدهم حالته حرجة.
وأضاف أن إحدى الدوريات قامت بقطر القارب إلى رصيف الوحدات البحرية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم.