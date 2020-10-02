بنك التنمية الاجتماعية يحذر من الإعلانات المضللة الخاصة بالحصول على تمويل

الرياض (صدى):
حذر بنك التنمية الاجتماعية، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء إعلانات مضللة يتم تداولها من أشخاص عبر الإنترنت عن إمكانية التقديم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بمقابل مالي خارج لوائح البنك، حيث لوحظ مؤخراً انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الالكترونية تروج لخدمة الحصول على تمويل لمنتج نفاذ الخاص بالعمل الحر .
كما حذر البنك من الترويج لهذه الإعلانات المظللة، مؤكدًا أن جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة وتسريع الوقت اللازم لإتمامها، ولجميع برامج وخدمات البنك كالتقديم على التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة ومشاريع الأسر المنتجة ومنتج نفاذ للعمل الحر، والاطلاع على كشف الحساب وطلب إخلاء الطرف والعديد من الخدمات التي تقدم عبر موقع البنك الالكتروني بالاضافة الى إمكانية خدمتهم عبر استقبال المكالمات عن طريق مركز الاتصال الموحد 920008002 ، وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر، وفي حال الاحتياج إلى المزيد من المعلومات الاضافية يمكن للعميل مراجعة أحد فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة .
وبالإمكان الاطلاع على جميع منتجات وخدمات البنك الإلكترونية عبر الرابط التالي www.SDB.gov.sa .