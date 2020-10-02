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بنك التنمية الاجتماعية يحذر من الإعلانات المضللة الخاصة بالحصول على تمويل

Time منذ 10 دقائق
Views 1253
بنك التنمية الاجتماعية يحذر من الإعلانات المضللة الخاصة بالحصول على تمويل

الرياض (صدى):
حذر بنك التنمية الاجتماعية، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء إعلانات مضللة يتم تداولها من أشخاص عبر الإنترنت عن إمكانية التقديم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بمقابل مالي خارج لوائح البنك، حيث لوحظ مؤخراً انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الالكترونية تروج لخدمة الحصول على تمويل لمنتج نفاذ الخاص بالعمل الحر .

كما حذر البنك من الترويج لهذه الإعلانات المظللة، مؤكدًا أن جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة وتسريع الوقت اللازم لإتمامها، ولجميع برامج وخدمات البنك كالتقديم على التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة ومشاريع الأسر المنتجة ومنتج نفاذ للعمل الحر، والاطلاع على كشف الحساب وطلب إخلاء الطرف والعديد من الخدمات التي تقدم عبر موقع البنك الالكتروني بالاضافة الى إمكانية خدمتهم عبر استقبال المكالمات عن طريق مركز الاتصال الموحد 920008002 ، وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر، وفي حال الاحتياج إلى المزيد من المعلومات الاضافية يمكن للعميل مراجعة أحد فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة .

وبالإمكان الاطلاع على جميع منتجات وخدمات البنك الإلكترونية عبر الرابط التالي www.SDB.gov.sa .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
نسأل الله ان يحفظه من كل شر وان ينفع به الاسلام والمسلمين لكن تصرفه خاطئ لان الاعداء خاصة الروافثض يتربصون بالمسلمين كفانا الله شرهم
ابو مشعل
ليه مستحيل راكبين على بعض هههههههه فروق + فقر = ياقلبي لاتحزن
حامد
يخرج بدون موكب او حراسة هذا دليل على محبة الشعب الكويتي لأميرهم. الله لايغير عليهم
عبدالعزيز
كل يوم جديد الحمدالله بس الله يستر علينا بس في الأيام القادمة... 😔😔😔
ظافر الودعاني
مستحيل نصراوي يقول عن الأهلي فريق صغير. مهما اختلفنا. هذي العبارات خاصة بالسنافر. او حلال البلطان الثمانية نفر

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