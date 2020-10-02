جماهير الأهلي يطالبون بالتعاقد مع "أمرابط".. ويصفونه بـ "المقاتل"

نايف السالم (صدى):
أطلقت جماهير نادي الأهلي، حملة موسعة بهدف المطالبة بالتعاقد مع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.
ودشنت جماهير الأهلي وسم تحت عنوان "مرابط مطلب أهلاوي"، مطالبين خلاله إدارة النادي بالتعاقد مع اللاعب والاستفادة من خدماته، بينما أبدى جماهير النصر تمسكهم بالاعب.
وقال أحد المغردين: "متخيلين أمرابط مع السومة ؟ والله قوة هجومية ضاربة مانحتاج صانع نبغى جناح نوعية السومة تحتاج عرضيات فقط".
وتابع مغرد آخر: "فرصة ما تتفوت إدارة النادي تحركوا وخصوا معه ترا الموضوع طال وشمخ أفضل واحد من الخيارات المعروضة على الأقل لاعب مقاتل عنده روح في الملعب والله بيصير ثنائية قوية مع السومة إذا ماتم التعاقد مع مرابط مع من تتعاقدون ؟ ".
وأضاف مغرد أهلاوي آخر:"إداره الأهلي التعاقد مع مرابط أسهل من أي وقت مضى، خصوصاً النصر لم يعد مهتما بمرابط، مرابط سيكون في الأهلي شيء خرافي"٠
وقال مغرد نصراوي:" مع أننا نحبكم يا جمهور الأهلي بس مستحيل نفرط فيه لأي نادي مرابط جزء مهم من المنظومة، حافظوا على السومة و العويس آخر مكتسباتكم ".
وأكد مغرد آخر:" مستحيل يتخلى عنه النصر إلا بمقابل العويس وغريب غيرر كذا لا ".
وعلق مغرد نصراوي: "أمرابط لا يمكن أن يضيع مستقبله مع فريق صغير مثل ماضيع السومه نفسه مع هذا الفريق الصغير ".
وفي الآونة الأخيرة تداولت أنباء عن رحيل المحترف المغربي الدولي نور الدين أمرابط عن صفوف العالمي وإدخاله في صفقات تبادلية مع عدد من الفرق، أبرزها الأهلي.