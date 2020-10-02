الأعداد السابقة للصحيفة

جماهير الأهلي يطالبون بالتعاقد مع "أمرابط".. ويصفونه بـ "المقاتل"

Time منذ 42 دقيقة
Views 1853
Comment 2
جماهير الأهلي يطالبون بالتعاقد مع "أمرابط".. ويصفونه بـ "المقاتل"

نايف السالم (صدى):
أطلقت جماهير نادي الأهلي، حملة موسعة بهدف المطالبة بالتعاقد مع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.

ودشنت جماهير الأهلي وسم تحت عنوان "مرابط مطلب أهلاوي"، مطالبين خلاله إدارة النادي بالتعاقد مع اللاعب والاستفادة من خدماته، بينما أبدى جماهير النصر تمسكهم بالاعب.

وقال أحد المغردين: "متخيلين أمرابط مع السومة ؟ والله قوة هجومية ضاربة مانحتاج صانع نبغى جناح نوعية السومة تحتاج عرضيات فقط". ‎

‏وتابع مغرد آخر: "فرصة ما تتفوت إدارة النادي تحركوا وخصوا معه ترا الموضوع طال وشمخ أفضل واحد من الخيارات المعروضة على الأقل لاعب مقاتل عنده روح في الملعب والله بيصير ثنائية قوية مع السومة إذا ماتم التعاقد مع مرابط مع من تتعاقدون ؟ ".

‏‎وأضاف مغرد أهلاوي آخر:"إداره الأهلي التعاقد مع مرابط أسهل من أي وقت مضى، خصوصاً النصر لم يعد مهتما بمرابط، مرابط سيكون في الأهلي شيء خرافي"٠

وقال مغرد نصراوي:" ‏‎مع أننا نحبكم يا جمهور الأهلي بس مستحيل نفرط فيه لأي نادي مرابط جزء مهم من المنظومة، حافظوا على السومة و العويس آخر مكتسباتكم ".

وأكد مغرد آخر:" مستحيل يتخلى عنه النصر إلا بمقابل العويس وغريب غيرر كذا لا ".

وعلق مغرد نصراوي: "‏أمرابط لا يمكن أن يضيع مستقبله مع فريق صغير مثل ماضيع السومه نفسه مع هذا الفريق الصغير ".

وفي الآونة الأخيرة تداولت أنباء عن رحيل المحترف المغربي الدولي نور الدين أمرابط عن صفوف العالمي وإدخاله في صفقات تبادلية مع عدد من الفرق، أبرزها الأهلي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
نسأل الله ان يحفظه من كل شر وان ينفع به الاسلام والمسلمين لكن تصرفه خاطئ لان الاعداء خاصة الروافثض يتربصون بالمسلمين كفانا الله شرهم
ابو مشعل
ليه مستحيل راكبين على بعض هههههههه فروق + فقر = ياقلبي لاتحزن
حامد
يخرج بدون موكب او حراسة هذا دليل على محبة الشعب الكويتي لأميرهم. الله لايغير عليهم
عبدالعزيز
كل يوم جديد الحمدالله بس الله يستر علينا بس في الأيام القادمة... 😔😔😔
ظافر الودعاني
مستحيل نصراوي يقول عن الأهلي فريق صغير. مهما اختلفنا. هذي العبارات خاصة بالسنافر. او حلال البلطان الثمانية نفر

أخر الأخبار

شقيق أصالة: " أجريت فحص كورونا وكانت المفاجأة"
شقيق أصالة: " أجريت فحص كورونا وكانت المفاجأة"
Time منذ 3 دقائق Views 1063
بنك التنمية الاجتماعية يحذر من الإعلانات المضللة الخاصة بالحصول على تمويل
بنك التنمية الاجتماعية يحذر من الإعلانات المضللة الخاصة بالحصول على تمويل
Time منذ 10 دقائق Views 1251
وافد يهتك عرض 3 فتيات ويصورهن دون علمهن 
وافد يهتك عرض 3 فتيات ويصورهن دون علمهن 
Time منذ 26 دقيقة Views 2106
تخوف صديقتها بالتفحيط !
تخوف صديقتها بالتفحيط !
Time منذ 26 دقيقة Views 269
لحظة وفاة رجل في عيادة بمصر امام زوجته
لحظة وفاة رجل في عيادة بمصر امام زوجته
Time منذ 26 دقيقة Views 278
الإطاحة باثنين تورطا في حرق جهاز رصد آلي
الإطاحة باثنين تورطا في حرق جهاز رصد آلي
Time منذ 36 دقيقة Views 1467
جماهير الأهلي يطالبون بالتعاقد مع "أمرابط".. ويصفونه بـ "المقاتل"
جماهير الأهلي يطالبون بالتعاقد مع "أمرابط".. ويصفونه بـ "المقاتل"
Time منذ 42 دقيقة Views 1853
سيارة تقتحم أحد المقاهي في الرياض(صور)
سيارة تقتحم أحد المقاهي في الرياض(صور)
Time منذ 45 دقيقة Views 1704
ليلى اسكندر تكشف ارتباطها بالهوية السعودية: سأخدم الأجيال المقبلة
ليلى اسكندر تكشف ارتباطها بالهوية السعودية: سأخدم الأجيال المقبلة
Time منذ 48 دقيقة Views 1434
بطلة أثقال تتعرض لموقف محرج أثناء صعودها للطائرة 
بطلة أثقال تتعرض لموقف محرج أثناء صعودها للطائرة 
Time منذ 53 دقيقة Views 410