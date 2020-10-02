بالفيديو.. صوت جهوري للملك سعود أثناء إمامة المسلمين بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، الملك سعود "رحمه الله" أثناء إمامة المصلين بالمسجد الحرام.
ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، المقطع والذي يتبين منه الصوت الجهوري للملك وهو يؤم المصلين في المسجد الحرام.
وتداول المقطع على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على صوت الملك سعود، داعين له بالرحمة والمغفرة.
الجدير بالذكر أن الملك سعود بن عبدالعزيز- رحمه الله- أمّ المصلين في المسجد الحرام ست مرات لصلاتي العصر والمغرب في أعوام (1374هـ، 1376هـ، 1377هـ، 1378هـ، 1379هـ، 1381هـ)، بينما صلى بالمأمومين صلاة الجمعة في المسجد النبوي ثلاث مرات في أعوام ( 1377هـ، 1378هـ، 1380هـ )، وأمّ الحُجّاج في صعيد عرفات ثلاث مرات في أعوام ( 1374هـ، 1378هـ،1380هـ).