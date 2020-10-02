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بالفيديو.. صوت جهوري للملك سعود أثناء إمامة المسلمين بالمسجد الحرام

Time منذ ساعة
Views 1791
بالفيديو.. صوت جهوري للملك سعود أثناء إمامة المسلمين بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، الملك سعود "رحمه الله" أثناء إمامة المصلين بالمسجد الحرام.

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، المقطع والذي يتبين منه الصوت الجهوري للملك وهو يؤم المصلين في المسجد الحرام.

وتداول المقطع على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على صوت الملك سعود، داعين له بالرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر أن الملك سعود بن عبدالعزيز- رحمه الله- أمّ المصلين في المسجد الحرام ست مرات لصلاتي العصر والمغرب في أعوام (1374هـ، 1376هـ، 1377هـ، 1378هـ، 1379هـ، 1381هـ)، بينما صلى بالمأمومين صلاة الجمعة في المسجد النبوي ثلاث مرات في أعوام ( 1377هـ، 1378هـ، 1380هـ )، وأمّ الحُجّاج في صعيد عرفات ثلاث مرات في أعوام ( 1374هـ، 1378هـ،1380هـ).

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
نسأل الله ان يحفظه من كل شر وان ينفع به الاسلام والمسلمين لكن تصرفه خاطئ لان الاعداء خاصة الروافثض يتربصون بالمسلمين كفانا الله شرهم
ابو مشعل
ليه مستحيل راكبين على بعض هههههههه فروق + فقر = ياقلبي لاتحزن
حامد
يخرج بدون موكب او حراسة هذا دليل على محبة الشعب الكويتي لأميرهم. الله لايغير عليهم
عبدالعزيز
كل يوم جديد الحمدالله بس الله يستر علينا بس في الأيام القادمة... 😔😔😔
ظافر الودعاني
مستحيل نصراوي يقول عن الأهلي فريق صغير. مهما اختلفنا. هذي العبارات خاصة بالسنافر. او حلال البلطان الثمانية نفر

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