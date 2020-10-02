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عبدالعزيز الجنوبي يكشف عن أفضل لاعب في الهلال " فيديو " 

Time منذ ساعة
Views 1994
عبدالعزيز الجنوبي يكشف عن أفضل لاعب في الهلال " فيديو " 

ماجد محمد (صدى):
تحدث لاعب النصر والمنتخب السابق عبدالعزيز الجنوبي عن أفضل لاعب في الهلال من وجهة نظره، قائلا:" اللاعب محمد البريك يعجبني أدائه الجيد خلال المباريات ".

وأضاف الجنوبي خلال حواره ببرنامج " في أسبوع ":" هناك نجوم كثيرة في النصر يعجبني طريقتهم في اللعب ومن أبرزهم خالد الغنام ".

وأشار الجنوبي:" لاعبو النصر لديهم إمكانيات وممتعين ولديهم حلول حتى أصبحوا ينافسون اللاعبين المحترفين ".

وكان فريق النصر تأهل للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على مواطنه أهلى، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من المسابقة الآسيوية 2020.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
نسأل الله ان يحفظه من كل شر وان ينفع به الاسلام والمسلمين لكن تصرفه خاطئ لان الاعداء خاصة الروافثض يتربصون بالمسلمين كفانا الله شرهم
ابو مشعل
ليه مستحيل راكبين على بعض هههههههه فروق + فقر = ياقلبي لاتحزن
حامد
يخرج بدون موكب او حراسة هذا دليل على محبة الشعب الكويتي لأميرهم. الله لايغير عليهم
عبدالعزيز
كل يوم جديد الحمدالله بس الله يستر علينا بس في الأيام القادمة... 😔😔😔
ظافر الودعاني
مستحيل نصراوي يقول عن الأهلي فريق صغير. مهما اختلفنا. هذي العبارات خاصة بالسنافر. او حلال البلطان الثمانية نفر

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