جامعة الملك سعود تطلق برنامج مجاني للباحثين والباحثات عن عمل

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب التقديم في برنامج مهارات النجاح (مهارات تأهيلية لسوق العمل) وهو برنامج مجاني للرجال والنساء الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية البكالوريوس فأعلى.
وتضمنت شروط القبول أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يحمل شهادة جامعة (بكالوريوس) أو تعليم عالي، أن يكون عاطلاً عن العمل أو يعمل في مجال غير يختلف عن تخصصه، أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 28 سنة، مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.
يبدأ التسجيل من اليوم الخميس 1442/2/14هـ عن طريق الرابط:هنا ويستمر حتى الخميس 1442/4/11هـ (الموافق 2020/11/26م).