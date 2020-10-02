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نجم هولندي في طريقه إلى الهلال

Time منذ 53 دقيقة
Views 1841
نجم هولندي في طريقه إلى الهلال

طلال الغامدي (صدى):
اقترب إدارة نادي الهلال، من حسم صفقة جديدة قادمة من اليونان، إذ دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع لاعب باوك اليوناني وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير يونانية، أن النادي رحّب بعرض الهلال لضم صانع ألعاب الفريق الهولندي دييجو بيسيسوار (32 عاما)، خاصة أنه يريد التخلص من راتبه الضخم في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.

وكان الهلال قد تعاقد مع عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الوحدة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وجاء ذلك بطلب من المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو، لشراء اللاعب الذي تبقى عامان على نهاية عقده مع باوك اليوناني.

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أحدث التعليقات

QLQ
... مبروك الولاية الثانية مقدما مستر ترامب
QLQ
... مبروك الولاية الثانية مقدما مستر ترامب
ابو وليد
حساسه يعني كيف -- ممكن تنفجر يعني -- قولو تحرش ويكفي ما يهم القارئ ايش لمس حساس والا عايدي
ابو محمد 😎 ✍️
كلام معقول ..
**""'سهم'""**😊
فراغ وصحة

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