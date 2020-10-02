نجم هولندي في طريقه إلى الهلال

طلال الغامدي (صدى):
اقترب إدارة نادي الهلال، من حسم صفقة جديدة قادمة من اليونان، إذ دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع لاعب باوك اليوناني وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت تقارير يونانية، أن النادي رحّب بعرض الهلال لضم صانع ألعاب الفريق الهولندي دييجو بيسيسوار (32 عاما)، خاصة أنه يريد التخلص من راتبه الضخم في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.
وكان الهلال قد تعاقد مع عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الوحدة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
وجاء ذلك بطلب من المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو، لشراء اللاعب الذي تبقى عامان على نهاية عقده مع باوك اليوناني.