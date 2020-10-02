" الهيئة الملكية بالجبيل" تطرح 4 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية للرجال حملة (الكفاءة، البكالوريوس) من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة ، تحت مسميات وظيفية " - مشرف مستودع (الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية - أساكو)، عامل (شركة ايمان للتوكيلات والتجارة والمقاولات)، محاسب (الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية - أساكو)، مشرف مستودع (شركة المجموعة الخليجية للأعمال الميكانيكية والكهربائية).
واشترطت الشركة على المتقدمين بالحصول على درجة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن سنتين، واشترطت على العامل الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدني، لا يشترط الخبرة.
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