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" الهيئة الملكية بالجبيل" تطرح 4 وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1450
" الهيئة الملكية بالجبيل" تطرح 4 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية للرجال حملة (الكفاءة، البكالوريوس) من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة ، تحت مسميات وظيفية " - مشرف مستودع (الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية - أساكو)، عامل (شركة ايمان للتوكيلات والتجارة والمقاولات)، محاسب (الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية - أساكو)، مشرف مستودع (شركة المجموعة الخليجية للأعمال الميكانيكية والكهربائية).

واشترطت الشركة على المتقدمين بالحصول على درجة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن سنتين، واشترطت على العامل الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدني، لا يشترط الخبرة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... مبروك الولاية الثانية مقدما مستر ترامب
QLQ
... مبروك الولاية الثانية مقدما مستر ترامب
ابو وليد
حساسه يعني كيف -- ممكن تنفجر يعني -- قولو تحرش ويكفي ما يهم القارئ ايش لمس حساس والا عايدي
ابو محمد 😎 ✍️
كلام معقول ..
**""'سهم'""**😊
فراغ وصحة

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