بالتفاصيل.. لقاءات فرق الإتحاد الأوروبي وموعد المباريات بعد إجراء القرعة اليوم

وكالات (صدى):
أجريت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي، للموسم 2020/2021.
وجاءت نتائج المجموعة الاولي روما، ويانغ بويز، وكلوج، وسيسكا صوفيا، فيما ضمت المجموعة الثانية آرسنال، ورابيد فيينا، مولدي، ودوندالك، والثالثة باير ليفركوزن، وسلافيا براغ، وهابويل بئر السبع، ونيس، والمجموعة الرابعة بنفيكا، وستاندارد لييغ، ورينجرز، وليغ بوزان.
وضمت المجموعة الخامسة ، آيندهوفن، وباوك، وغرناطة، وأومونيا، والسادسة نابولي، وريال سوسيداد، وألكمار، ورييكا، والسابعة، براغا، وليستر سيتي، وأيك أثينا، وزوريا، فيما ضمت المجموعة الثامنة سلتيك، وسبارتا براغا، وميلان، وليل، والتاسعة جاء فيها فياريال، وكارباغ، ومكابي تل أبيب، وسيفاس سبور، فيما ضمت المجموعة العاشرة توتنهام، ولودوغوريتس، ولاسك، وأنتويرب، والحادية عشرة كانت سيسكا موسكو، ودينامو زغرب، وفينورد، وفولفسبرغر، وأخيرا المجموعة الثانية عشرة، جينت، والنجم الأحمر، وهوفنهايم، وسلوفان ليبيريتس.
وتلعب جولات الدوري الأوروبي، في المواعيد التالية، الجولة الأولى 22 اكتوبر، والثانية 29 أكتوبر ، والثالثة 5 نوفمبر، والرابعة في 26 نوفمبر، والخامسة 3 ديسمبر، والسادسة 10 ديسمبر.