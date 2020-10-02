مدى إمكانية استرداد ضريبة الـ 15 % العقارية بعد أمر الإعفاء

عادل الحربي (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة أن الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرف العقاري سيتم تطبيقه بدءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020 م .
وأوضحت أنه لن يسري بأثر رجعي ، وبالتالي لن يتم رد مبالغ ضريبة القيمة المضافة الـ 15 % التي دُفعت سابقاً .
وكان الأمر الملكي قد صدر بفرض ضريبة التصرفات العقارية بعد نفاذ الأحكام الاردة في هذا الأمر بنسبة 5 % من قيمة التوريد العقاري ، مع تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن الوحدات التي لاتزيد عن مليون ريال وتمثل الملكية الأولى للمواطن .
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