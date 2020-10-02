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مدى إمكانية استرداد ضريبة الـ 15 % العقارية بعد أمر الإعفاء

Time منذ 23 دقيقة
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مدى إمكانية استرداد ضريبة الـ 15 % العقارية بعد أمر الإعفاء

عادل الحربي (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة أن الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرف العقاري سيتم تطبيقه بدءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020 م .

وأوضحت أنه لن يسري بأثر رجعي ، وبالتالي لن يتم رد مبالغ ضريبة القيمة المضافة الـ 15 % التي دُفعت سابقاً .

وكان الأمر الملكي قد صدر بفرض ضريبة التصرفات العقارية بعد نفاذ الأحكام الاردة في هذا الأمر بنسبة 5 % من قيمة التوريد العقاري ، مع تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن الوحدات التي لاتزيد عن مليون ريال وتمثل الملكية الأولى للمواطن .

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أحدث التعليقات

احمد
شهيده بإذن الله🤍🤍🤍
الداهيه
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
احمد
النساء هم حطب جهنم. نسأل الله لهم الثبااااات وش تستفيد من الشهره والتبرج والتعري
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
الداهيه
اصلحك الله يالدجاجه الصقعاء... انا تكلمت عن ملاحضه واحده ..والملاحضات كثير.. وهي ملاحضه أمنيه وتستحق الأولويه... انت متخرج من اي مشروع دواجن...؟ 😂😂😂😂

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