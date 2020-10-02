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تصريح صادم من " ماكرون " حول الدين الإسلامي

Time منذ 30 دقيقة
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تصريح صادم من " ماكرون " حول الدين الإسلامي

باريس (صدى):
صدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العالم الإسلامي بتصريحاته الغريبة حول الدين الإسلامي والتي ركزت على الصراعات السياسية التي يبرأ الدين منها .

ووصف " ماكرون " الإسلام بأنه يريد فرض سيطرته على العالم من خلال منظومة موازية .

وقال في مؤتمر صحفي : الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط ..أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تؤدي إلى تصلب شديد للغاية .

وقال ماكرون :على الدولة الفرنسية مكافحة الانفصالية الإسلاموية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد .

وأثارت تصريحات " ماكرون " الغضب بسبب الخلط بين العقيدة الإسلامية السمحة وبين المروجون باسم الدين لأطماعهم السياسية وسط مطالبات بضرورة التكاتف لتحسين الصورة الذهنية للإسلام عالمياً .

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أحدث التعليقات

احمد
شهيده بإذن الله🤍🤍🤍
الداهيه
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
احمد
النساء هم حطب جهنم. نسأل الله لهم الثبااااات وش تستفيد من الشهره والتبرج والتعري
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
الداهيه
اصلحك الله يالدجاجه الصقعاء... انا تكلمت عن ملاحضه واحده ..والملاحضات كثير.. وهي ملاحضه أمنيه وتستحق الأولويه... انت متخرج من اي مشروع دواجن...؟ 😂😂😂😂

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