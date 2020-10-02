تصريح صادم من " ماكرون " حول الدين الإسلامي

باريس (صدى):
صدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العالم الإسلامي بتصريحاته الغريبة حول الدين الإسلامي والتي ركزت على الصراعات السياسية التي يبرأ الدين منها .
ووصف " ماكرون " الإسلام بأنه يريد فرض سيطرته على العالم من خلال منظومة موازية .
وقال في مؤتمر صحفي : الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط ..أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تؤدي إلى تصلب شديد للغاية .
وقال ماكرون :على الدولة الفرنسية مكافحة الانفصالية الإسلاموية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد .
وأثارت تصريحات " ماكرون " الغضب بسبب الخلط بين العقيدة الإسلامية السمحة وبين المروجون باسم الدين لأطماعهم السياسية وسط مطالبات بضرورة التكاتف لتحسين الصورة الذهنية للإسلام عالمياً .