شاهد.. "حمدالله" يرد على استبعاده من منتخب المغرب

ماجد محمد (صدى):
ردّ مهاجم نادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، على استبعاده من قائمة منتخب المغرب، بصورة له من تدريبات النصر.
ونشر حمدالله، صورة له وهو يبتسم في المران الأخير للنصر قبل نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني، معلقًا: "كن سعيدًا".
وكان المدير الفني لمنتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، قد استبعد "حمدالله" من قائمة منتخب المغرب، استعدادًا لمباراتي السنغال والكونغو الديمقراطية، الوديتين يومي 9 و13 أكتوبر الجاري.
وردّ خليلوزيتش، على أسئلة الصحفيين بشأن هذا الأمر، بصورة مطبوعة من منشور لـ "حمدالله" أعلن فيه عن اعتزاله اللعب دوليًا.
اقرأ أيضًا: