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شاهد.. "حمدالله" يرد على استبعاده من منتخب المغرب

Time منذ 25 دقيقة
Views 1617
شاهد.. "حمدالله" يرد على استبعاده من منتخب المغرب

ماجد محمد (صدى):
ردّ مهاجم نادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، على استبعاده من قائمة منتخب المغرب، بصورة له من تدريبات النصر.

ونشر حمدالله، صورة له وهو يبتسم في المران الأخير للنصر قبل نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني، معلقًا: "كن سعيدًا".

وكان المدير الفني لمنتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، قد استبعد "حمدالله" من قائمة منتخب المغرب، استعدادًا لمباراتي السنغال والكونغو الديمقراطية، الوديتين يومي 9 و13 أكتوبر الجاري.

وردّ خليلوزيتش، على أسئلة الصحفيين بشأن هذا الأمر، بصورة مطبوعة من منشور لـ "حمدالله" أعلن فيه عن اعتزاله اللعب دوليًا.

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أحدث التعليقات

احمد
شهيده بإذن الله🤍🤍🤍
الداهيه
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
احمد
النساء هم حطب جهنم. نسأل الله لهم الثبااااات وش تستفيد من الشهره والتبرج والتعري
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
الداهيه
اصلحك الله يالدجاجه الصقعاء... انا تكلمت عن ملاحضه واحده ..والملاحضات كثير.. وهي ملاحضه أمنيه وتستحق الأولويه... انت متخرج من اي مشروع دواجن...؟ 😂😂😂😂

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