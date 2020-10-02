شركة Vivo تطور هاتفها الجديد للتعامل مع شبكات الجيل الخامس

وكالات (صدى):
طورت شركة Vivo هاتفها الأحدث X50e 5G، ليكون أفضل الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس.
ويتميز هذا الجهاز بهيكل من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (162/75/8.9) ملم، يزن 200 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العلمية، حيث حصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، يتردد 90 هيرتزا.
ويتميز هذا الهاتف بآداءه الممتاز وسرعته في التعامل مع البيانات والشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت معالج Snapdragon 765G ثماني النوى مطور بتقنية (7 نانومترات)، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غبعابايت قابلة للتوسيع عبر بطاثات ذاكرة خارجية من نوع microSDXC