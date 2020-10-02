الأعداد السابقة للصحيفة

شركة Vivo تطور هاتفها الجديد للتعامل مع شبكات الجيل الخامس

Time منذ 15 دقيقة
Views 1246
شركة Vivo تطور هاتفها الجديد للتعامل مع شبكات الجيل الخامس

وكالات (صدى):
طورت شركة Vivo هاتفها الأحدث X50e 5G، ليكون أفضل الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس.

ويتميز هذا الجهاز بهيكل من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (162/75/8.9) ملم، يزن 200 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العلمية، حيث حصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، يتردد 90 هيرتزا.

ويتميز هذا الهاتف بآداءه الممتاز وسرعته في التعامل مع البيانات والشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت معالج Snapdragon 765G ثماني النوى مطور بتقنية (7 نانومترات)، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غبعابايت قابلة للتوسيع عبر بطاثات ذاكرة خارجية من نوع microSDXC

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
شهيده بإذن الله🤍🤍🤍
الداهيه
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
احمد
النساء هم حطب جهنم. نسأل الله لهم الثبااااات وش تستفيد من الشهره والتبرج والتعري
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
الداهيه
اصلحك الله يالدجاجه الصقعاء... انا تكلمت عن ملاحضه واحده ..والملاحضات كثير.. وهي ملاحضه أمنيه وتستحق الأولويه... انت متخرج من اي مشروع دواجن...؟ 😂😂😂😂

أخر الأخبار

"البنوك" تُنبه إلى خطوة ينبغي اتخاذها قبل الاقتراض
"البنوك" تُنبه إلى خطوة ينبغي اتخاذها قبل الاقتراض
Time منذ 8 دقائق Views 1289
بالفيديو.. شقيقة داليا مبارك تلفت أنظار المتابعين بجمال صوتها
بالفيديو.. شقيقة داليا مبارك تلفت أنظار المتابعين بجمال صوتها
Time منذ 9 دقائق Views 1172
عائلة غاضبة ترفض تسليم نفسها بعد اصابتها بالكورونا
عائلة غاضبة ترفض تسليم نفسها بعد اصابتها بالكورونا
Time منذ 10 دقائق Views 165
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 11 دقيقة Views 160
شركة Vivo تطور هاتفها الجديد للتعامل مع شبكات الجيل الخامس
شركة Vivo تطور هاتفها الجديد للتعامل مع شبكات الجيل الخامس
Time منذ 15 دقيقة Views 1246
علاقة تنميل اليدين فور الاستيقاظ بالقلب
علاقة تنميل اليدين فور الاستيقاظ بالقلب
Time منذ 18 دقيقة Views 1181
مدى إمكانية استرداد ضريبة الـ 15 % العقارية بعد أمر الإعفاء
مدى إمكانية استرداد ضريبة الـ 15 % العقارية بعد أمر الإعفاء
Time منذ 23 دقيقة Views 1452
شاهد.. "حمدالله" يرد على استبعاده من منتخب المغرب
شاهد.. "حمدالله" يرد على استبعاده من منتخب المغرب
Time منذ 25 دقيقة Views 1614
تصريح صادم من " ماكرون " حول الدين الإسلامي
تصريح صادم من " ماكرون " حول الدين الإسلامي
Time منذ 30 دقيقة Views 1686
الصحة: تسجيل 481 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 602 شخصًا
الصحة: تسجيل 481 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 602 شخصًا
Time منذ 35 دقيقة Views 1545