شروط تصريح استثناء السفر للقيادات الوظيفية في شركات بالخارج

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اليوم الجمعة شروط طلب تصريح استثناء سفر للخارج لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة .
وأوضح " الحسين " بعض الأمثلة على تلك الصفات الوظيفية التي يشملها الإستثناء : مدير عام أو مدير عمليات ، أو رئيس تنفيذي بمؤسسة أو شركة مسجلة خارج المملكة ، ويجب توفر الشروط التالية :
1- خطاب من المنشأة مصدق عليه من سفارة المملكة أو سفارة دولة المنشأة وبه البيانات الشاملة .
2- صورة من عقد العمل أو قرار التعيين ، وبه الصفة الوظيفية ويكون تاريخ التعيين قبل الجائحة .
3- تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها .