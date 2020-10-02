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شروط تصريح استثناء السفر للقيادات الوظيفية في شركات بالخارج

Time منذ ساعة
Views 1470
شروط تصريح استثناء السفر للقيادات الوظيفية في شركات بالخارج

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اليوم الجمعة شروط طلب تصريح استثناء سفر للخارج لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة .

وأوضح " الحسين " بعض الأمثلة على تلك الصفات الوظيفية التي يشملها الإستثناء : مدير عام أو مدير عمليات ، أو رئيس تنفيذي بمؤسسة أو شركة مسجلة خارج المملكة ، ويجب توفر الشروط التالية :

1- خطاب من المنشأة مصدق عليه من سفارة المملكة أو سفارة دولة المنشأة وبه البيانات الشاملة .

2- صورة من عقد العمل أو قرار التعيين ، وبه الصفة الوظيفية ويكون تاريخ التعيين قبل الجائحة .

3- تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها .

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أحدث التعليقات

احمد
شهيده بإذن الله🤍🤍🤍
الداهيه
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
احمد
النساء هم حطب جهنم. نسأل الله لهم الثبااااات وش تستفيد من الشهره والتبرج والتعري
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
الداهيه
اصلحك الله يالدجاجه الصقعاء... انا تكلمت عن ملاحضه واحده ..والملاحضات كثير.. وهي ملاحضه أمنيه وتستحق الأولويه... انت متخرج من اي مشروع دواجن...؟ 😂😂😂😂

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