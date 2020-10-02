فيتوريا قبل مواجهة بيرسبوليس: مباراة صعبة ونحن أصحاب القرار

ماجد محمد (صدى):
أكد روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ثقته الكبيرة في قدرات الفريق قبل مواجهة الغد أمام بيرسبوليس الإيراني بعد التأهل لنصف نهائي آسيا .
وقال " فيتوريا " خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم قبل المواجهة : ستكون مباراة صعبة أمام فريق كبير وقوي ، نحن مستعدون لهذه المباراة و قررنا أن نكون في النهائي .
وأضاف : في مثل هذه المباريات هذا الأمر مهم جدًا، فلا يمكن أن تأخذ تفكر كثيرًا دون أن تشعر بها في قلبك، والعكس كذلك. نحترم بيرسبوليس ونثق بقدرتنا على تحقيق الفوز."
وتابع قائلاً : لا أنظر للتاريخ أبدًا، فلو نظرنا له فإن النصر لم يتواجد في هذا الدور في الـ16 عام السابقة، نحن نفكر على أنها مباراة واحدة ضد فريق نحترمه كثيرًا. ونمتلك ثقة عالية.
كما أكد نجم النصر خالد الغنام على تفاؤله بفوز العالمي قائلاً : المدرب يمنحنا أريحية اللعب بدون أي ضغوط، وغدًا بإذن الله سنقدم مستوىً مميز نتوجه بالفوز والتأهل للنهائي. مباراتنا أمام السد لن تنسى بالنسبة لي لأنها هي التي أظهرتني في هذه البطولة .